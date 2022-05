जंग में सब जायज है : रूसी सेना के हमले से पहले गांव में आई बाढ़, बच गई जान

International

कीव: रूस और यूक्रेन के बीच जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 24 फरवरी से रूस लगातार यूक्रेन के अलग-अलग शहरों पर हमले कर रहा है। दो महीने से ज्यादा का वक्त हो चला है, युद्ध निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंचा है। खबरों के मुताबिक रूस कीव के एक छोटे से गांव पर कब्जा जमाने की फिराक में थी लेकिन बाढ़ ने रूसी सेना का सारा खेल बिगाड़ कर रख दिया। जानकारी के मुताबिक यूक्रेनी सेना ने डेमीडिव में युद्ध की आशंका और रूसी सेना की मंशा को भांपने के बाद पानी का बांध खोल दिया, जिससे इरपिन नदी में बाढ़ आ गई और गांव और आसपास के कई इलाके पानी में डूब गए।

flooding of a small village north of Kyiv that created a quagmire and submerged cellars and fields, but prevented a Russian attack on the capital, was worth all the sacrifice, residents said.