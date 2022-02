यूक्रेन को बचाएं या विश्वयुद्ध रोकें? पुतिन के सामने बाइडेन बेबस या यूक्रेन को लड़ाई में फंसाकर छोड़ा?

International

मॉस्को/कीव/वॉशिंगटन, फरवरी 24: पिछले एक साल से यूक्रेन की सीमा के पास रूसी सैनिक जमा हो रहे थे और पिछले एक साल से अमेरिकी राष्ट्रपति रूस को धमकी देने में लगे हुए थे, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति यूक्रेन जंग को रोक नहीं पाए और अब रूस ने पूरी ताकत के साथ यूक्रेन पर हमला शुरू कर दिया है। एक तरह यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक चल रही थी और दूसरी तरफ रूसी सेना यूक्रेन पर बम बरसा रही थी। तो सवाल ये है कि, क्या अमेरिका ने यूक्रेन को भी धोखा दे दिया है या फिर पुतिन की चाल में फंसकर जो बाइडेन बेबस हो चुके हैं?

