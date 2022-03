15% से अधिक महिलाओं से बनी है यूक्रेन की सेना, रूस के आगे झुकने को तैयार नहीं- विदेश मंत्रालय ने दिया धन्यवाद

International

oi-Sagar Bhardwaj

कीव, 8 मार्च। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि नवीनतम सर्वे के आधार पर पता चला है कि यूक्रेन की सेना में 15% से अधिक महिलाएं हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी देते हुए यूक्रेन की सैन्य महिलाओं की तस्वीरें शेयर कीं। विदेश मंत्रालय ने आगे लिखा कि अलग-अलग तरह से यूक्रेन की रक्षा करने वाली महिलाओं की गिनती करना असंभव है। मंत्रालय ने महिलाओं को उनके योगदान के लिए शुक्रिया अदा किया।

विदेश मंत्रालय ने शेयर की महिला सैनिकों की तस्वीरें

यूक्रेन के विदेश मंत्रालय द्वारा साझा की गईं तस्वीरों में सशस्त्र महिला सैनिकों को वर्दी पहने और लड़ाई के लिये तैयार दिखाया गया है। एक अन्य ट्वीट में विदेश मंत्रालय ने एक बुजुर्ग महिला की तस्वीर साझा की है। इस फोटो में तेरनोपिल क्षेत्र की रहने वाली ग्रैनी मारिया को दिखाया गया है जो महिला जवानों के लिए ब्रेड सेक रही हैं।

According to the latest survey, more than 15% of the regular Ukrainian army are women.

Number of those who defend Ukraine now in a different way is impossible to count.

Thank you! 💙💛 pic.twitter.com/yZTiV5AGQo