यूक्रेन संकट पर पुतिन के साथ खुलकर आया चीन, रूस से सभी प्रतिबंध हटाए, US को बहुत बड़ा झटका

oi-Abhijat Shekhar

बीजिंग/मॉस्को/वॉशिंगटन, फरवरी 25: यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका और पश्चिमी देशों जहां एक तरफ अमेरिका को प्रतिबंधों में जकड़ चुके हैं, वहीं, चीन ने बहुत बड़ा खेल कर दिया है और चीन ने रूस से तमाम बड़े प्रतिबंध हटाने के ऐलान कर दिए हैं। यानि, यूक्रेन युद्ध के बीच चीन ने अमेरिका को बहुत बड़ा झटका दे दिया है।

English summary

In the midst of the Ukraine crisis, China has announced the removal of sanctions from Russia, which is a big blow for America.