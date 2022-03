बर्बाद होने के बाद भी सरेंडर से इनकार, युद्ध के 26वें दिन जेलेंस्की ने फिर भरी हुंकार, बाइडेन जाएंगे पोलैंड

International

oi-Abhijat Shekhar

कीव/मॉस्को, मार्च 21: यूक्रेन युद्ध के 25 दिन खत्म हो चुके हैं और रूसी आक्रमण का अब 26वां दिन शुरू हो चुका है, लेकिन एक बार फिर से हुंकार भरते हुए यूक्रेन राष्ट्रपति ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया है। हालांकि, पिछले 25 दिनों में यूक्रेन के कई शहर पूरी तरह से जमींदोज हो चुके हैं, सैकड़ों लोग बेमौत मारे गये हैं, हजारों लोग अभी भी बंकरों में छिपे हुए हैं और खतरा विश्वयुद्ध का भी मंडरा रहा है, बावजूद इसके... यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि, वो किसी भी कीमत पर सरेंडर नहीं करेंगे।

बाइडेन का फोन भी नहीं उठाया, शी जिनपिंग को घर बुलाया, सऊदी अरब ने अमेरिका को मुंह चिढ़ाया

English summary

Ukraine has refused to surrender in Mariupol and now the US President will go on a tour of Poland.