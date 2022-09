यूक्रेन युद्ध पार्ट-2 शुरू: दूसरे विश्वयुद्ध के बाद पहली बार रूस में लामबंदी का आदेश, जानें क्या है मतलब?

International

oi-Abhijat Shekhar

मॉस्को, सितंबर 21: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 6 महीने से चल रहे यूक्रेन युद्ध के बाद आज एक रिकॉर्डेड टेलीविजन संबोधन में देश में आंशिक लामबंदी के आदेश दे दिए हैं और दूसरे विश्वयुद्ध के बाद ये पहला मौका है, जब रूस में लामबंदी के आदेश दिए गये हैं। वहीं, रूसी राष्ट्रपति की इस घोषणा के बाद रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने बुधवार को कहा कि, आंशिक रूप से लामबंदी के आदेश के बाद यूक्रेन में 3 लाख अतिरिक्त सैनिकों को भेजा जाएगा। इनमें रिटायर्ट और रिजर्व जवान शामिल होंगे। वहीं, रूसी राष्ट्रपति के इस आदेश के बाद यूक्रेन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है, कि उसे पहले ही से इस बात का अंदाजा था, कि रूसी राष्ट्रपति लामबंदी का आदेश देने वाले हैं और उनकी ये घोषणा ये दर्शाता है, कि युद्ध के प्रयास नाकामयाब हो रहे हैं।

English summary

Russia has announced partial mobilization for the first time since the Second World War, know what is the meaning of this announcement by Putin?