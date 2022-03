Ukraine crisis: युद्ध के 15वें दिन अमेरिका ने दिया जेलेंस्की को जोर का झटका, आज होगा ‘शांति समझौता’?

International

oi-Abhijat Shekhar

कीव/मॉस्को, मार्च 10: यूक्रेन युद्घ को शुरू हुए आधे महीने का वक्त बीत गया है और आज युद्ध के 15वां दिन है और अभी भी यूक्रेन में भीषण जंग जारी है। लेकिन, आज यूक्रेन युद्ध लिए काफी बड़ा दिन साबित हो सकता है, क्योंकि आज तुर्की में यूक्रेन और रूस के विदेश मंत्रियों की मुलाकात होने वाली है और दोनों देशों के बीच नरमी के संकेत मिलने के बाद संभावना है, कि दोनों देशों के बीच शांति स्थापना पर अहम बातचीत हो सकती है। वहीं, यूक्रेनी राष्ट्रपति ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बहुत जल्द 'समझौता' करने के लिए तैयार हो सकते हैं।

क्या भारत 25% छूट पर रूस से कच्चा तेल खरीदेगा? पुतिन के जबरदस्त ऑफर पर भारत ने दिया जवाब

English summary

On the 15th day of the Ukraine war, America has dealt a big blow to Ukraine, but today an important meeting of the foreign ministers of both countries is going to be held in Turkey.