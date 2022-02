सर्वे मे अमेरिकियों को आई ट्रंप की याद, बाइडेन को बताया डरपोक राष्ट्रपति, ट्रंप बोले- बाइडेन बने पुतिन के ड्रम

International

oi-Abhijat Shekhar

कीव/वॉशिंगटन, फरवरी 27: यूक्रेन युद्ध का आज चौथा दिन है और रूस ने राजधानी कीव को घुटनों पर लाने के लिए भारी बमबारी करनी शुरू कर दी है। इस बीच यूक्रेन के समर्थन में और रूस के खिलाफ पूरी दुनिया में प्रदर्शन हो रहे हैं। इन सबके बीच अमेरिका के लोगों का मानना है कि, डोनाल्ड ट्रंप रहते तो व्लादिमीर पुतिन की हिम्मत नहीं होती, कि वो यूक्रेन पर हमला कर देते।

English summary

62% of Americans believe that, if Donald Trump had been president, Russia would not have gone to war. Trump has said that Putin is playing Biden like drum.