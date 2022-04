पुतिन के करीबी दोस्त को यूक्रेन ने किया गिरफ्तार, रिहाई के लिए जेलेंस्की ने रखी शर्त, जानें कौन हैं विक्टर?

International

oi-Abhijat Shekhar

कीव/मॉस्को, अप्रैल 13: यूक्रेन युद्ध का आज 49वां दिन है, लेकिन युद्ध के 49वें दिन यूक्रेन ने पुतिन के सबसे खास 'दोस्त' को गिरफ्तार कर इस युद्ध में पेट्रोल डाल दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन के विपक्ष के नेता विक्टर मेदवेदचुक को गिरफ्तार करवा लिया है और उनकी रिहाई के बदले राष्ट्रपति पुतिन के सामने एक ऐसी शर्त रख दी है, जिसे पूरा करना फिलहाल रूस के लिए संभव नहीं है। जिसके बाद आशंका जताई जा रही है, कि पिछले 2 हफ्तों ने हमले की रफ्तार को कम कर देने वाला रूस अब यूक्रेन में भीषण हमले कर सकता है।

युद्ध के सातवें हफ्ते फिर अमेरिका ने रूस को भड़काया, पुतिन पर बरसे बाइडेन, करोड़ों डॉलर के भेजेंगे हथियार

English summary

Putin's close friend Viktor Medvedchuk has been arrested following an order from the Ukrainian President and now Zelensky has put a condition for his release.