UAE ने पाकिस्तान को भारत को लेकर दिया बड़ा झटका, ज्वाइंट स्टेटमेंट में कश्मीर का जिक्र तक नहीं

भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हालिया वर्षों में संबंध काफी मजबूत हुए हैं और दोनों देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भी जुड़ गये हैं।

International

oi-Abhijat Shekhar Azad

UAE-Pakistan Joint Statement: संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दिया है और भले ही दिवालिया होने के कगार पर खड़े पाकिस्तान को यूएई ने पैसे को लेकर मदद की हो, लेकिन कश्मीर पर शहबाज शरीफ सरकार को बहुत बड़ा झटका मिला है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने देश की खराब आर्थिक हालात के बीच संयुक्त अरब अमीरात का दौरा किया है और इस दौरान दोनों देशों के बीच जो ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया है, उसमें कश्मीर मुद्दे का जिक्र तक नहीं है।

पाकिस्तान में आवश्यक सामानों के लिए हाहाकार, बंदरगाह पर जमा हुए हजारों कंटेनर्स, खरीदने को पैसे नहीं

English summary

There is no mention of the Kashmir issue in the joint statement of the United Arab Emirates and Pakistan.