ट्विटर की नौकरी जाने से मुश्किल में आए कर्मचारी, रद्द हो सकता है H-1B वीजा, बस 60 दिन में ढूंढनी होगी JOB

oi-Sanjay Kumar Jha

एलन मस्क ने ट्विटर चीफ बनते ही कंपनी में भारी छंटनी की है जिसका खामियाजा अब पूर्व कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। ट्विटर कंपनी से निकाले जाने के बाद अब अमेरिका में मौजूद विदेशी कर्मचारी हताशा और निराशा का सामना कर रहे हैं। इसी बीच फोर्ब्स की एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक, ट्विटर की सामूहिक छंटनी से विदेशी नागरिक खासकर H-1B वीजा वाले कर्मचारियों पर अमेरिका में रहने की समस्या उत्पन्न हो गई है।

Twitter layoffs Cause Of Concern For H-1B; have 60 days to find new job or get out of US