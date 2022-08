थाईलैंड के Pattaya में गए थे मस्ती करने, कान काट कर खा गई कॉलगर्ल

International

oi-Artesh Kumar

बैंकॉक, 24 अगस्त : थाइलैंड मौज-मस्ती करने का सबसे अच्छा स्थान माना जाता है। यहां के रेड लाइट एरिया, सेक्स वर्कर्स दुनिया भर में मशहूर हैं। टूरिस्ट यहां घूमने के अलावा लाइफ एन्जॉय करते हैं। लेकिन यहां मौज मस्ती करने गए एक टूरिस्ट को घूमना-फिरना भारी पड़ गया। ये टूरिस्ट यहां पटाया में अपना कान कटा बैठा। जानकारी के मुताबिक, एक थाई कॉलगर्ल ने 55 साल के व्यक्ति के कान को काट लिया। जानकारी के मुताबिक एक कॉलगर्ल ने नशे में इनका कान काट लिया। इतना ही नहीं उसने कान काटा और बाद में उसे निगल भी गई। जिस महिला ने कान काटा है उसका नाम कनिका कामटन (25 साल) (Kannika Kamton, 25) है। ( tourist lost a chunk of his ear in the bizarre incident in party city Pattaya Thailand)

English summary

A DRUNK prostitute reportedly bit off part of a tourist's ear and SWALLOWED it whole in front of him. Kannika Kamton, 25, is said to have approached the 55-year-old holidaymaker on an open-back bus in Thailan