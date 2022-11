हिंसा की आग में झुलस गया ईरान! 66 लोगों की मौत..'खूनी फ्राइडे' के विरोध में उतरे लोग

International

oi-Artesh Kumar

ईरान (Iran) पिछले दो महीनों से हिंसा की आग में झुलस रहा है। देश में कुर्दिश महिला महसा अमीनी की पुलिस कस्टडी में मौत के बाद से घोर प्रदर्शन जारी है। इस बीच देश ने शुक्रवार का दिन 'खूनी फ्राइडे' (Bloody Friday) के रूप में मनाया। बता दें कि, बीते 30 सितंबर को एक विरोध प्रदर्शन के दौरान सुरक्षाबलों की गोलीबारी में 66 आम नागरिकों की मौत हो गई थी।

English summary

Thousands of Iranians protested on Friday to mark a crackdown by security forces known as "Bloody Friday" where they killed at least 66 people.