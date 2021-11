Video: भारी भरकम पेड़ के सिर पर गिरने से हो सकती थी इस महिला की मौत, सिगरेट ने बचा ली जान!

International

कार्डिफ, 29 नवंबर। दोस्तों, हमने कई ऐसी दुर्घटनाएं देखीं हैं जिनमें किसी के बचने की संभावना बेहद कम या ना के बराबर होती है, लेकिन उसमें किसी को एक खरोंच तक नहीं आती। हम ऐसे हादसों को ईश्वर की मेहरबानी या चमत्कार का नाम दे देते हैं। एक ऐसा ही भयानक हादसा वेल्स की रहने वाली एक महिला के साथ हुआ, इस हादसे में इस महिला की जान जा सकती थी, लेकिन वह बच गई। हैरानी की बात ये है कि महिला ने अपनी जान बचाने का श्रेय एक सिगरेट को दिया है।

I've just spoken to this pub worker nearly crushed by a tree at The Star in Bridgend. She said: "That cigarette saved my life." #StormArwen pic.twitter.com/3VeLH2DSGQ