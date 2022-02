जल्दी थमने वाला नहीं यह युद्ध, लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहे दुनिया, रूस-यूक्रेन संकट पर इमैनुएल मैक्रों

International

oi-Sagar Bhardwaj

पेरिस, 26 फरवरी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने शनिवार को चेतावनी दी कि मॉस्को द्वारा अपने पश्चिमी समर्थक पड़ोसी देश पर आक्रमण शुरू करने के बाद दुनिया को रूस और यूक्रेन के बीच लंबे युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए।

लंबा चलेगा यह युद्ध

मैक्रों ने फ्रांस के वार्षिक कृषि मेले में कहा, 'अगर आज सुबह आपसे कुछ सकते हैं, तो वो यह कि ये युद्ध लंबा चलेगा।' उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, 'यह संकट बना रहेगा, यह युद्ध चलेगा और इसके साथ आने वाले सभी संकटों के स्थायी परिणाम होंगे। इसलिए हमें तैयार रहना होगा।'

इस युद्ध को पुतिन ने एकतरफा चुना है

रूस-यूक्रेन संकट की वजह से कृषि मेले में अपनी यात्रा को कम करते हुए मैक्रों ने कहा, 'यूरोप में युद्ध लौट आया है, इसे राष्ट्रपति पुतिन ने एकतरफा चुना है। इस दुखद मानवीय स्थिति के साथ एक तरफ यूक्रेन के लोग हैं, जो विरोध कर रहे हैं और दूसरी तरफ सिर्फ यूरोप है, जो यूक्रेन के लोगों की तरफ से विरोध कर रहा है।'

फ्रांस ने अंतिम समय तक की थी युद्ध को टालने की कोशिश

युद्ध के कारण फ्रांस के विशिष्ट क्षेत्रों विशेष रूप से शराब उद्योग को हुए नुकसान के जोखिम के साथ मैक्रों ने यू्क्रेन को मदद करने लिए 'plan of resilience' की कसम खाई। बता दें कि मैक्रों ने इस युद्ध को टालने का भरसक प्रयास किया था, वह चाहते थे कि बातचीत के जरिए ही इस मसले का हल निकाला जाए। उन्होंने बार-बार पुतिन से बात की, इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और पुतिन के बीच में भी बातचीत कराने का प्रयास किया।

यूक्रेन की मदद के लिए हथियार भेज रहा फ्रांस

बता दें कि यूक्रेन की मदद के लिए फ्रांस हथियार भेज रहा है। हथियारों की खेंप अभी रास्ते में है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने शनिवार को इस बात की जानकारी दी थी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि हमारे सहियोगियों से मिलने वाले हथियार व उपकरण अभी रास्ते में हैं। युद्ध विरोध गठबंधन काम कर रहा है।

