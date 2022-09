महसा अमीनी की मौत के लिए ईरान की मोरालिटी पुलिस जिम्मेदार, USA ने लगाया प्रतिबंध

International

वाशिंगटन/तेहरान, 23 सितंबर : ईरान में महसा अमीनी की मौत (Mahsa Amini Death) से उत्पन्न हिजाब मामले की आग दुनिया भर (Iran Protest) में फैलती जा रही है। ईरान समेत विदेशों में इसको लेकर एंटी-हिजाब प्रदर्शन जारी हैं। ईरानी महिलाएं अपने हिजाब जला रही हैं, बाल काट रही हैं। वह हिजाब कानून का विरोध कर रही हैं। अमेरिका ने महिलाओं के इस विरोध प्रदर्शन में साथ देने का वादा किया है। बताया जा रहा है कि, महसा को ईरान की मोरालिटी पुलिस ने इसलिए गिरफ्तार किया था क्योंकि उन्होंने ठीक से हिजाब नहीं पहना था जो देश में महिलाओं के लिए तय ड्रेस कोड के खिलाफ है। वहीं, अमेरिका ने महिला की कथित तौर पर पुलिस कस्टडी में मौत के मामले को लेकर ईरान की मोरालिटी पुलिस पर प्रतिबंध लगा दिया है। (The United States imposed sanctions Iran morality police )

The United States on Thursday imposed sanctions on Iran's morality police over allegations of abuse of Iranian women, saying it held the unit responsible for the death of a 22-year-old in custody that has sparked protests around Iran.