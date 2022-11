सख्त इस्लामी कानून का पालन करेगा तालिबान! अफगानिस्तान में बढ़ रहा महिलाओं पर प्रतिबंध

International

oi-Artesh Kumar

अफगानिस्तान में तालिबान (Taliban in Afghanistan) ने पूरी तरह से इस्लामी कानून लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। समूह के प्रवक्ता के मुताबिक तालिबान इस्लामिक कानून या शरिया के साथ मजबूती से टिका रहेगा। तालिबान ने अगस्त 2021 में अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद से देश में मानवाधिकार का हनन होने लगा और महिलाओं के अधिकारों को खत्म कर दिया गया। अब तालिबान शासन में इस्लामी कानून लागू किए जाएंगे। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद के अनुसार, समूह के सर्वोच्च नेता, हिबतुल्ला अखुनजादा ने कुछ दिनों पहले तालिबान के न्यायाधीशों से मुलाकात की और उन्हें अपने फैसलों में शरिया कानून लागू करने का निर्देश दिया। यह पहली बार है जब तालिबान नेता ने इस्लामिक समूह के सत्ता में आने के बाद से पूरे देश में इस्लामी कानून के सभी पहलुओं को पूरी तरह से लागू करने का औपचारिक आदेश जारी किया है।

English summary

The Taliban will stick to their strict interpretation of Islamic law, or Sharia, a spokesman said Thursday, underscoring the group’s intention to continue hard-line policies implemented since they took over the country more than a year ago.