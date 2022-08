उम्र के संकट से गुजरने लगा है सूर्य, आने वाले समय में दिखेगा बड़ा परिवर्तन, अंत को लेकर भी हो गई भविष्यवाणी

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 15 अगस्त: सूरज, पृथ्वी या सौर मंडल के बाकी ग्रहों की भी उम्र निर्धारित है। यह सभी अपना जीवन चक्र पूरा कर रहे हैं। लेकिन,अब वैज्ञानिकों को ऐसे आंकड़े मिल गए हैं, जिसके विश्लेषण से धरती तो छोड़िए, उसपर अपनी ऊर्जा से जीवन का संचार करने वाले सूरज के भी अंत के समय का पता चल गया है। बात हमारे लिए चौंका देने वाली है, लेकिन यह वैज्ञानिक विश्लेषणों का नतीजा है। आइए जानते हैं कि सूर्य अभी कितनी सदियों तक हमें अपनी ऊर्जा देने वाला है और पृथ्वी का अंत कब लिखा गया है।

English summary

According to the European Space Agency, the Sun has completed half of its age, with the end of hydrogen, this major star of the solar system will be finished