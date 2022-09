Queen एलिजाबेथ ने जिस 'Teabag' का यूज किया था, eBay पर 9.5 लाख रुपये में बिक रहा

International

oi-Artesh Kumar

लंदन, 10 सितंबर : ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय (Queen Elizabeth II) का इस्तेमाल किया हुआ एक टीबैग 12 हजार डॉलर यानी लगभग 9.5 लाख रुपए में बिक रहा है। बता दें कि, गुरुवार ( 8 सितंबर) को ब्रिटेन की महारानी का निधन हो गया, जिसके बाद उनसे जुड़ी चीजें ऑनलाइन बेची जा रही हैं। टी बैग बेचने वाले व्यक्ति ने इसे बेशकीमती बताया है। साथ ही एक सर्टिफिकेट भी पोस्ट किया। सर्टिफिकेट में लिखा है, यह टी बैग बिल्कुल असली है। ये सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस इन सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिट (IECA) ने जारी किया है।

English summary

Supposedly used by the late Queen Elizabeth II, the teabag was “smuggled” out of Windsor Castle during a pest-control drive in 1998 and is now waiting to be sold for Rs 9.5 lakh.