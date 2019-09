ब्रिटेन की संसद में छाए तनमनजीत सिंह

International

ब्रिटेन में लेबर पार्टी सांसद तनमनजीत सिंह ढेसी ने बुधवार को संसद में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को इस क़दर घेरा कि उनके समर्थन में बाक़ी सांसदों ने ख़ूब तालियां बजाईं. तब पीएम जॉनसन संसद में ही मौजूद थे.

तनमनजीत सिंह ढेसी ने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को पीएम बनने से पहले मुस्लिम महिलाओं पर की गई उनकी 'नस्लवादी' टिप्पणी के लिए माफ़ी मांगने को कहा.

दरअसल, साल 2018 में बोरिस जॉनसन ने द टेलीग्राफ़ के एक लेख में लिखा था कि जो महिलाएं बुर्क़ा पहनती हैं वो किसी लेटरबॉक्स या बैंक लूटने वाले की तरह दिखाई देती हैं. उनकी इसी टिप्पणी पर तनमनजीत सिंह ने उनसे माफ़ी की मांग की.

तनमनजीत सिंह हाउस ऑफ़ कॉमन्स के पहले ऐसे सांसद हैं जो पगड़ी पहनते हैं.

संसद में प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए तनमनजीत सिंह ने कहा कि हममें से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पहनावे को लेकर टिप्पणी की गई. हमें छोटी उम्र से ही उन्हें सुनना पड़ा की सिर पर तौलिया लेकर चलते हैं, तालिबान कहा गया, हमें कहा गया कि हम तीसरी दुनिया से आते हैं.

उन्होंने कहा कि हम उन मुस्लिम महिलाओं का दर्द बहुत आसानी से समझ सकते हैं जो पहले से ही चोट खाई हुई होती हैं और अब उन्हें लेटर बॉक्स और बैंक लूटने वाला बताया जा रहा है.

If you have ever experienced racism or discrimination, you can appreciate full well the hurt and pain felt by Muslim women, who were singled out by this divisive Prime Minister. It’s high time he apologised for his derogatory and racist remarks! 1/2 pic.twitter.com/t6G56coA3U