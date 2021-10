पहली बार सामने आया तालिबान का 'अमीरुल मोमिनीन', हैबतुल्लाह अखुंदजादा ने समर्थकों को दिया संदेश

International

oi-Abhijat Shekhar

काबुल, अक्टूबर 31: अगस्त में तालिबान राज स्थापित होने के बाद पहली बार तालिबान का सर्वोच्च नेता हैबतुल्लाह अखुंदजादा अपने समर्थकों के सामने आया है, जिसके बारे में अभी तक कहा जाता था कि, उसकी मौत हो गई है। हालांकि, हैबतुल्लाह अखुंदजादा के सार्वजनिक होने का दावा भी तालिबान की तरफ से ही किया गया है, लेकिन उसकी मौजूदगी को लेकर कोई पुष्ट सबूत पेश नहीं किए हैं।

English summary

After the Taliban's occupation of Afghanistan, the supreme leader of the Taliban, Haibatullah Akhundzada, appeared before the public for the first time.