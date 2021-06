तालिबान ने पहली बार भारत को लेकर दिया बयान, नहीं बदल सकते पड़ोसी, रहेंगे साथ-साथ

International

oi-Abhijat Shekhar

काबुल, जून 20: अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते प्रभाव के बीच इस महीने की शुरूआत में बड़ी खबर आई थी कि भारत और तालिबान के बीच डिप्लोमेटिक बातचीत शुरू हो गई है। लेकिन, काबुल के प्रति भारत की नई नीति ने कुछ हद तक अनिश्चितता का माहौल बना दिया है कि क्या भारत ने अफगानिस्तान नीति में बहुत बड़ा परिवर्तन करते हुए तालिबान से बातचीत शुरू कर दी है और अब तालिबान की तरफ से भारत, पाकिस्तान और जम्मू-कश्मीर को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। भारत को लेकर तालिबान की तरफ से दिया गया ये बयान इसलिए भी अहम है, क्योंकि माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता होगी और अफगानिस्तान में भारत ने बहुत बड़ा निवेश कर रखा है, लिहाजा भारत की अफगानिस्तान नीति इस बात पर निर्भर करता है कि भारत और तालिबान के बीच कैसे संबंध हैं। (तस्वीर- फाइल)

English summary

While giving a statement on India, Taliban has said that no one can change their neighbor and we want to have peaceful relations with India.