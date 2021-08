काबुल में अमेरिकी एयरस्ट्राइक से बौखलाया तालिबान, कहा- जो भी दिक्कत है, जो बाइडेन हमसे बात करें

International

oi-Abhijat Shekhar

काबुल, अगस्त 29: काबुल एयरपोर्ट पर आईएसआईएस-के के हमले के बाद अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दोनों साजिशकर्ता आतंकियों को ड्रोन हमले में उड़ा दिया। पेंटागन के साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी पुष्टि कर दी है कि दोनों आतंकियों को मार दिया है, लेकिन अफगानिस्तान में अमेरिका की इस कार्रवाई से तालिबान बुरी तरह से बौखला गया है और उसने अमेरिका को सख्त शब्दों में चेतावनी भेजी है।

English summary

The Taliban is furious at the US airstrike on Kabul and has issued a warning to the US.