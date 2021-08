तालिबान ने किया अफगानिस्तान की पूर्ण स्वतंत्रता का ऐलान, लड़ाकों का जश्न, आतिशबाजी, बेकाबू काबुल एयरपोर्ट

International

oi-Abhijat Shekhar

काबुल, अगस्त 31: अफगानिस्तान में अमेरिका का मिशन पूरी तरह से खत्म हो गया है और 31 अगस्त की आखिरी तारीख से पहले ही अमेरिका ने अपने सभी सैनिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकाल लिया है और इसके साथ ही तालिबान ने पूर्ण स्वतंत्रता का ऐलान रक दिया है और तालिबान के लड़ाके आतिशबाजी कर जश्न मना रहे हैं। 20 साल के युद्ध के बाद और अंतिम अमेरिकी फ्लाइट के काबुल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के साथ ही तालिबान ने अफगानिस्तान के लिए "पूर्ण स्वतंत्रता" की घोषणा कर दी है।

English summary

The Taliban declared complete independence as soon as the last US plane took off from Kabul airport. America said that now Kabul airport is completely uncontrollable.