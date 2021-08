काबुल के करीबी शहर गजनी पर तालिबान का कब्जा, 90 दिनों में गिरेगी अफगानिस्तान सरकार ?

International

oi-Abhijat Shekhar

काबुल, अगस्त 12: अफगानिस्तान में तालिबान ने अब प्रमुख शहर गजनी पर नियंत्रण कर लिया है, जो देश की राजधानी और सत्ता की सीट काबुल से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर है। गुरुवार सुबह समाचार एजेंसी एएफपी ने एक वरिष्ठ अफगान सांसद के हवाले से दावा किया है कि अफगानिस्तान की राजधानी के बेहद करीबी शहर पर तालिबान ने कब्जा जमा लिया है। गजनी पर कब्जा करने के साथ ही सिर्फ एक हफ्ते में तालिबान ने अफगानिस्तान के 10 प्रांतीय राजधानियों पर कब्जा जमा लिया है।

English summary

The Taliban have captured Ghazni, a city close to the capital Kabul, and are now only 150 kilometers from the capital.