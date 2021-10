चीन को ताइवान की सीधी चेतावनी, जंग हुई तो पूरे एशिया में आएगा महाविनाश, अमेरिका को ड्रैगन ने घेरा!

International

ताइपे/वॉशिंगटन, अक्टूबर 05: चीन की आक्रामक नीति और दूसरे देशों की जमीन हड़पने की नीति के चलते एशिया महाद्वीपर महाविनाश का खतरा तेजी से मंडरा रहा है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि चीन कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है और चीन को रोकने के लिए अमेरिका क्या करेगा, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन, एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन अमेरिका को घेरने की कोशिश कर रहा है और चीन का मकसद है कि वो अमेरिका ना सिर्फ वर्चस्व खत्म कर दे, बल्कि उसकी इज्जत को भी खत्म कर दे।

ताइवान ने किया युद्ध की तैयारी का ऐलान, ऑस्ट्रेलिया-अमेरिका से मांगी मदद, चीन ने भेजे 56 लड़ाकू विमान

English summary

The possibility of war between China and Taiwan has increased significantly, after which the President of Taiwan has issued a statement for the first time saying that if China fights the war, then there will be destruction in Asia.