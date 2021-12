वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना पॉजिटिव हुए लोगों में मिला सुपर इम्युनिटी, 2000% एंटीबॉडी देख वैज्ञानिक हैरान

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, दिसंबर 20: कोरोना वायरस वैक्सीन लगाने के बाद भी जो लोग कोरोना वायरस संक्रमण के शिकार हुए हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। एक नई स्टडी में पाया गया है कि, ऐसे लोग, जो वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं, उनके शरीर के अंदर 'सुपर इम्युनिटी' मिला है। यानि, वैक्सीन लगवाने के बाद भी पॉजिटिव होने वाले लोगों के अंदर सुपर इम्युनिटी मिल रहा है, जो बहुत बड़ी खुशखबरी है।

English summary

Scientists have found super immunity in those who have been infected with the corona virus after taking the Kovid vaccine, which is great news against Omicron.