गृहयुद्ध की तरफ बढ़ा श्रीलंका, राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग पर अड़े प्रदर्शनकारी, संविधान बदलेंगे पीएम

International

oi-Abhijat Shekhar

कोलंबो, अप्रैल 18: कहते हैं, अगर जनता सत्ता से सवाल पूछना बंद कर देती है, तो उस सत्ता को निरंकुश होने में वक्त नहीं लगता है और श्रीलंका में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। श्रीलंका की जनता ने राजपक्षे परिवार पर आंख मुंदकर विश्वास किया है और राजपक्षे परिवार ने देश को कंगाल कर दिया, लेकिन जब जनता ने सरकार से जवाब मांगना शुरू किया, तो अब देश के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे संविधान संशोधन कर विरोध करने का अधिकार भी छीनने की कोशिश करने वाले हैं।

युद्ध का असर: कंपनियों के देश छोड़ने से सिर्फ मॉस्को में 2 लाख लोगों की गई नौकरी, 4 मई को रूस डिफॉल्टर!

English summary

Protesters in Sri Lanka have insisted on demanding the resignation of the president, while the prime minister is about to propose a constitutional amendment to the cabinet.