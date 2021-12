खरबों के खजाने की खोज, चांद-मंगल पर कदम, 2022 के वो अंतरिक्ष मिशन, जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे

International

नई दिल्ली, दिसंबर 29: पर्यटन उड़ानों से लेकर निजी अंतरिक्ष मिशनों तक और सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप लॉन्च करने से लेकर सूरज की कक्षा में प्रवेश करने तक, साल 2021 को उन वर्षों में से एक के रूप में याद किया जाएगा, जिन्होंने अंतरिक्ष अन्वेषण में एक नए युग की शुरुआत की है। आने वाले दशक में चंद्रमा पर फिर से उतरने और मंगल की और खोज करने की तरफ साल 2022 का रोमांच होगा। आईये जानते हैं, 2022 के उन मिशनों के बारे में, जो ना सिर्फ इंसानों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, बल्कि ब्रह्मांड की खोज में ये मिशन मील का पत्थर साबित होने वाली हैं।

English summary

What is the world's space program going to be like in the year 2022? Know about the missions that will give you goosebumps.