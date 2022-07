International

टोक्यो, 8 जुलाई : जापान के पश्चिमी नारा शहर में पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को हमलावर ने गोली मार दी। जापान के पूर्व पीएम को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस निंदनीय गोलीकांड के बाद कई सवाल मन में उठ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, उन पर होममेड गन (Home Made Gun) से हमला किया गया था। जापान दुनिया के शांतिप्रिय देशों में से एक है। वहां प्राकृतिक आपदा को छोड़ दिया जाए तो गोलीकांड, बमबारी, हिंसा जैसी घटनाएं शायद ही किसी को सुनने को मिली हैं। जापान से हिंसात्मक खबरें कम ही सुनने को मिलती हैं। जापान में साल 2018 में बंदूकों की वजह से 9 लोगों की मौत हुई थी। इससे आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि, वहां का कानून बंदूक रखने को लेकर सख्त नियम बनाए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि, कैसे जापान में एक पूर्व पीएम की सुरक्षा में सेंधमारी कर एक हमलावर उन्हें गोली मार देता है। यह आज का सबसे बड़ा सवाल है।

The population of the Japan is around 13 crores and in such a situation, this figure is enough to tell how strict the law is in the country. It is very difficult in itself to get a gun license here. If a citizen wants a gun license, he has to first obtain approval from a shooting association and then undergo a police investigation.