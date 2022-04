चीन के करीबी, सेना के लाडले, भारत के ‘प्यारे’, शहबाज शरीफ होंगे अगले PM! जानिए क्यों हैं छुपे रुस्तम?

International

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद, अप्रैल 09: पाकिस्तान की राजनीति में उठा बवंडर आज खत्म हो सकता है और अगर इमरान खान की पार्टी... पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आज संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग करवाती है, तो पूरी उम्मीद है, कि इमरान खान की सरकार गिर जाएगी और ऐसे में वो 'भाग्यशाली' चेहरा, जो पाकिस्तान का अगला प्रधानमंत्री बन सकता है, वो चेहरा होगा शहबाज शरीफ का। वो शहबाज शरीफ, जिसके बारे में इमरान खान कहते हैं... कि 'उसने शेरवानी लंबे वक्त से सिलवा रखी है'।

English summary

Shahbaz Sharif may become the next Prime Minister of Pakistan. Know why Shahbaz Sharif is the star of Pakistan's army and China's eyes?