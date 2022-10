Sea level rise:तेजी से खिसकते ग्लेशियर के बारे में रिसर्च में मिले सकारात्मक नतीजे क्या हैं ? जानिए

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

Sea level rise: समुद्र के जल स्तर में वृद्धि को लेकर अबतक ग्लेशियर पिघलने के बारे में जो कुछ कहा जाता रहा था और उसे वातावरण में बढ़ती गर्मी से जोड़ा जा रहा था, वह गलत भी हो सकता है। एक नई रिसर्च में यह संकेत मिला है। वैज्ञानिकों के नए शोध में जो कुछ पता चला है, उससे भविष्य में ग्रीनलैंड और अंटार्टिक से बर्फ की चादरें टूटने की वजह से समुद्र के जल स्तर में वृद्धि के अनुमान लगाने पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि, अभी शुरुआती तथ्य ही सामने आए हैं और इसपर और ज्यादा काम किए जाने की आवश्यकता बताई जा रही है।

English summary

Sea level rise:The results of a new research have been found positive regarding the breaking of glaciers, melting parts of the ice and meeting them in the sea, due to which the water level rises