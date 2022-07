दुनिया के सबसे महंगे घर में रुके प्रिंस सलमान, जिसका मर्डर करवाया उसके भाई ने बनवाई थी हवेली!

International

पेरिस, 29 जुलाई : सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर हैं। खबर के मुताबिक इस दौरान उन्होंने दुनिया के सबसे महंगे घर में 'नाइट स्टे' किया (Saudi Prince Staying in Worlds Most Expensive Home in Paris )। इसके बाद से दुनिया भर में लौवेसिएन्स में मौजूद शेटॉ लुई XIV हवेली के चर्चे हो रहे हैं। बता दें कि, शैटॉ लुई XIV हवेली का संबंध सऊदी प्रिंस के कट्टर आलोचक रहे पत्रकार जमाल खशोगी के परिवार से है। जमाल खशोगी की इस्तांबुल में सऊदी दूतावास के अंदर हत्या कर दी गई थी। तब अमेरिका समेत कई देशों ने दावा किया था कि खशोगी की हत्या का आदेश सीधे मोहम्मद बिन सलमान ने दिया था।

During his trip to France to meet President Emmanuel Macron, Saudi Arabia’s Crown Prince Mohammed bin Salman is staying at a lavish chateau dubbed “the world’s most expensive home" when he purchased it in 2015.