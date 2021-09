तालिबान से डर, आईएसआईएस से खौफ, भारत पहुंचे सऊदी के विदेश मंत्री ने जताई बड़ी चिंता

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, सितंबर 20: अफगानिस्तान में तालिबान की अंतरिम सरकार बनने के बाद सऊदी अरब के विदेश मंत्री भारत पहुंचे हैं, जहां सऊदी सरकार ने भारत से बड़ी मदद मांगी है। रविवार को भारत दौरे पर पहुंचे सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ऐसे समय पर भारत के दौरे पर पहुंचे हैं, जब तालिबान अफगानिस्तान में सख्त शरिया कानून लागू कर चुका है और महिलाओं के तमाम अधिकार छीन लिए गये हैं। ऐसे में सऊदी अरब की तरफ से तालिबान को सख्त संदेश भी दिया गया है।

गंभीर समस्याओं में घिरी पाकिस्तान की सेना, घटिया चीनी हथियार और सिस्टम देख सिर पीट रहे सैन्य अधिकारी

English summary

The Foreign Minister of Saudi Arabia has come to India, where he has given the message of Prince Salman to the Indian Foreign Minister. At the same time, Saudi Arabia has expressed deep concern over Taliban, Al Qaeda.