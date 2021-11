सानिया मिर्जा ने शेयर किया Video, कहा-'शोएब को मेरी कद्र नहीं'

International

oi-Ankur Sharma

दुबई, 11 नवंबर। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच से पहले पाक क्रिकेटर शोएब मलिक की पत्नी और भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा का विषय बना हुआ है। वायरल वीडियो में सानिया फनी अंदाज में कह रही हैं कि 'उनके पति शोएब को उनकी कद्र नहीं है'। खास बात ये है कि सानिया ने खुद ये वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, जो कि वायरल हो गया है, लोग जमकर इस पर कमेंट कर रहे हैं।

English summary

Sania Mirza shares hilarious video featuring Shoaib Malik, said- "always keep away from those who don't value you". here is video, please have a look.