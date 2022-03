रूसी सैनिक का भावुक मैसेज, मां यूक्रेन में असल युद्ध हो रहा है, हर शहर में बमबारी हो रही, आम लोगों पर भी हमले

International

oi-Ankur Singh

मॉस्को,01 मार्च। यूक्रेन में रूस की सेना लगातार हमले कर रही है। जिस तरह से रूस की सेना यूक्रेन के अलग-अलग हिस्सों में हमले कर रही है उसकी दुनियाभर में आलोचना हो रही है। दुनियाभर के कई देश रूस पर लगातार प्रतिबंध लगा रहे हैं। यूक्रेन में रूस के हमले की ना सिर्फ बाकी देश आलोचना कर रहे हैं बल्कि खुद रूस के भीतर भी इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अब रूसी सैनिक का एक संदेश सामने आया जिसमे यह बात सामने आई है कि रूसी सैनिक भी यूक्रेन पर हमले के पक्ष में नहीं हैं और रूसी सैनिक यूक्रेन में बच्चों और मासूमों को निशाना बना रहे हैं।

इसे भी पढ़ें- कीव पर कब्जे के लिए भीषण जंग शुरू, रूसी हमले में मारे गये 70 सैनिक, मिसाइलों की अंधाधुंध बारिश

Ukraine's Ambassador to the UN read out text messages between a Russian soldier and his mother moments before he was killed. He read them in Russian.

"Mama, I'm in Ukraine. There is a real war raging here. I'm afraid. We are bombing all of the cities...even targeting civilians." pic.twitter.com/mLmLVLpjCO