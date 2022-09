करारी हार के बाद बौखलाए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, रूस ने यूक्रेनी सेना पर भीषण हमला शुरू किया

International

oi-Abhijat Shekhar

मॉस्को, सितंबर 13: पिछले एक हफ्ते में मिली करारी हार के बाद ऐसा लग रहा है, कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बौखला गये हैं और ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के फ्रंट लाइन फोर्स पर भीषण हमला शुरू कर दिया है। माना जा रहा है, कि पिछले एक हफ्ते में यूक्रेन की सेना ने जो प्रगति की है, उसके बाद रूस तिलमिलाया हुआ है और भीषण हमला करने पर उतारू हो गया है।

English summary

After the defeat in Ukraine in the last one week, Russia has once again started horrific attacks on the Ukrainian frontline force.