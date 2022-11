रूस की टूट गई कमर! यूक्रेन जंग में 82 अरब डॉलर खर्च किए, नहीं निकला कोई नतीजा

International

oi-Artesh Kumar

रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine War) ने दुनिया की तस्वीर ही बदल दी है। दुनिया में जंग की वजह से घोर ऊर्जा संकट छाया हुआ है। मॉस्को ने इस साल 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला किया था। जंग आज भी जारी है। इस युद्ध में रूस और यूक्रेन दोनों को भारी आर्थिक और मानवीय क्षति हुई है। एक अनुमान के मुताबिक रूस ने 9 महीने की जंग में अपने वार्षिक बजट का एक चौथाई खर्च किया है। फोर्ब्स के मुताबिक, रूस ने यूक्रेन जंग पर 82 अरब डॉलर खर्च किए हैं।

English summary

Estimates suggest Russia has spent a quarter of its annual budget on the Ukraine war in the last nine months since Moscow began its invasion in February this year. Russia has spent $82 billion on its invasion, according to Forbes.