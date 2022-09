'खेलने का समय खत्म हुआ, अब तुम सैनिक हो!' पुतिन के फरमान से रूस में 'भगदड़', वीडियो वायरल

International

oi-Artesh Kumar

मास्को, 24 सितंबर : रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (vladimir putin) ने यूक्रेन के खिलाफ जारी जंग के बीच (Russia Ukraine conflict) तीन लाख रिजर्व सैनिकों को लामबंद करने का ऐलान किया है। इसके बाद से देश में इसके खिलाफ प्रदर्शन हुए। वहीं, खबर के मुताबिक भारी संख्या में लोग जंग में उतरने के डर से देश छोड़कर भाग रहे हैं। पुतिन की घोषणा के बाद से पूरे देश में बड़े पैमाने पर प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। एक वायरल वीडियो में रूसी अधिकारी उन रूसी पुरुषों पर चिल्ला रहे हैं, जो जंग के लिए सैनिकों के तौर पर लामबंद हुए हैं।

Another revealing video. Scene inside a mustering station in Russia where an officer yells at angry, resentful men who have been mobilized. “That’s it- playtime’s over. You’re soldiers now!” pic.twitter.com/oTfomvgsUf

English summary

In a video shared widely on social media, an officer could be heard shouting in Russian at men who have been mobilised following President Vladimir Putin's call-up. The officer shouts, “That’s it- playtime’s over. You’re soldiers now!” at a station in Russia.