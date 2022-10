यूक्रेन US के पुराने HAWK एयर डिफेंस सिस्टम से जंग लड़ेगा! क्या ऐसे में रूस कीव को रौंद देगा?

International

oi-Artesh Kumar

संयुक्त राज्य अमेरिका(US) यूक्रेन (Ukraine) को हॉक एयर डिफेंस सिस्टम ( HAWK air defence equipment) देने पर विचार कर रहा है। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी शस्त्रागार में ये रक्षा उपकरण रखे हुए हैं। ये डिफेंस सिस्टम वियतनाम युद्ध के दौरान 1959 में अमेरिकी सेना में शामिल किया गया था। ये सिस्टम अब अमेरिकी शस्त्रागार में धूल फांक रहे हैं। वहीं,यूक्रेन से मिली खबरों के मुताबिक रूसी हमलों से कीव की हालत खराब हो गई है। वह लगातार ड्रोन और मिसाइल हमलों की आग में झुलसता जा रहा है। वह राख बनने की कगार पर खड़ा है। नाम नहीं बताने के शर्त पर एक अधिकारी ने रॉयटर्स को जंग के बीच अमेरिकी तैयारियों के विषय में जानकारी दी।

English summary

The United States is considering retrieving older HAWK air defence equipment from storage to send to Ukraine which is facing a heavy barrage of Russian drone-fired and cruise missiles, Reuters reported on Tuesday, quoting unnamed officials.