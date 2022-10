Russia Ukraine Conflict : पुतिन ने यूक्रेन के चार इलाकों के विलय वाले कानून पर किए हस्ताक्षर

International

oi-Artesh Kumar

मास्को/कीव, 5 अक्टूबर: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चार प्रांतों का रूस में विलय करने संबंधी कानून (putin signs laws absorbing four Ukrainian regions) पर बुधवार को हस्ताक्षर किए। पुतिन ने कीव के चार इलाकों दोनेत्सक, लुहान्स्क, खेरसॉन और जापोरिज्जिया को रूस में मिलाने की घोषणा की थी। रूस का (Russia Ukraine Conflict) यह कदम अंतरराष्ट्रीय कानून की अवहेलना कर किए गए विलय को अंतिम रूप देता है।

English summary

Russian President Vladimir Putin on Wednesday signed laws absorbing four Ukrainian regions into Russia. The move finalises the annexation of the regions into Russia in defiance of international law.