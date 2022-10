पुतिन का बदला! रूस ने यूक्रेन पर फिर किया बड़ा हमला, सीरियल धमाके से थर्राया शहर

International

oi-Artesh Kumar

रूस ने हाल के हफ्तों में यूक्रेन पर मिसाइल हमले (Russia-Ukraine Conflict) तेज कर दिए हैं। दरअसल हमले दोनों तरफ से हो रहे हैं। शनिवार को यूक्रेन ने काला सागर बेड़े पर हमला किया था। इसके बाद रूस ने इसका बदला लेते हुए सोमवार को देश की राजधानी कीव में सिलसिलेवार धमाके किए। धमाके से पूरा इलाका फिर से दहल उठा है। वहीं,उत्तरी, पूर्वी और मध्य यूक्रेन के क्षेत्रीय अधिकारियों ने भी मिसाइल हमलों की सूचना दी, हालांकि कीव में विस्फोटों का कारण ज्ञात नहीं हुआ है। रायटर्स ने बताया कि कीव पर करीब 10 बड़े धमाके हुए। चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया।

English summary

A series of blasts were heard in the Ukrainian capital Kyiv on Monday morning, Reuters reported. Regional authorities in northern, eastern and central Ukraine also reported missile strikes although reason for the blasts in Kyiv was not known. Smoke could be seen rising above Kyiv after about 10 explosions, Reuters reported.