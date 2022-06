रूसी विदेश मंत्री लावरोव की सर्बिया यात्रा रद्द, विमान को प्रवेश की अनुमति नहीं

International

मास्को, 06 जून : रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव (Russian Foreign Minister Sergey Lavrov) की इस सप्ताह सर्बिया की निर्धारित यात्रा को बेलग्रेड के तीन पड़ोसी देशों की ओर से लगाए गए उड़ान प्रतिबंध के कारण रद्द कर दिया गया है। मीडिया ने इसकी सूचना दी। यह यात्रा सोमवार और मंगलवार को होनी थी। जानकारी के मुताबिक, बुल्गारिया, उत्तरी मैसेडोनिया और मोंटेनेग्रो द्वारा उड़ान प्रतिबंध लगाया गया है।

रूसी विदेश मंत्री के लिए हवाई क्षेत्र बंद

मीडिया को दिए एक बयान में, रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने पुष्टि की कि तीनों देशों ने लावरोव के विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है।

यूक्रेन में जंग के कारण उत्पन्न हुए ऐसे हालात

बयान के अनुसार, सर्बिया की सीमा से लगे देशों ने सर्गेई लावरोव के विमान के लिए एकमात्र हवाई मार्ग बंद कर दिया है। रूसी प्रतिनिधिमंडल बेलग्रेड में बातचीत करने वाला था, जबकि यूरोपीय संघ और नाटो के सदस्य देशों ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है।

सर्बिया ने अभी तक रूस पर कोई प्रतिबंध

युद्ध के बावजूद, सर्बिया ने अभी तक रूस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्बिया भी रूसी गैस पर बहुत अधिक निर्भर हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके सर्बियाई समकक्ष अलेक्जेंडर वूसिक ने पिछले महीने सहमति व्यक्त की थी कि रूस सर्बिया को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति जारी रखेगा।

यूक्रेन का जंग को लेकर दावा

यूक्रेन में कब खत्म होगी जंग, इसका सही जवाब किसी के पास नहीं है। जानकारों की माने तो यूक्रेन को अन्य देशों से सैन्य सहायता मिल रही है। इस वजह से जंग काफी लंबा खिंचता जा रहा है।

