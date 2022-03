यूक्रेन युद्ध का पहला चरण कामयाबी के साथ खत्म, रूस ने कहा, अब शुरू हो रहा चैप्टर-2, भागने का प्लान?

International

oi-Abhijat Shekhar

मॉस्को/कीव, मार्च 26: यूक्रेन में अचानक हमला करने के एक महीने बाद, रूस ने शुक्रवार को रणनीति में एक आश्चर्यजनक बदलाव की घोषणा की है। जिसमें जोर देकर कहा गया है कि, वह अब विद्रोही-प्रभुत्व वाले डोनबास क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करेगा। इस वक्त जब रूस पूरे यूक्रेन में हमले कर रहा है, उस वक्त सिर्फ एक क्षेत्र में ऑपरेशन को अंजाम देने का फैसला हैरान करने वाला है। हालांकि, रूस की तरफ से बयान देते हुए कहा गया है कि, यूक्रेन युद्ध का पहला चरण समाप्ता हो रहा है और अब युद्ध का दूसरा चैप्टर शुरू हो रहा है। वहीं, सवाल उठ रहे हैं, कि क्या रूस युद्ध में हार के कगार पर है?

English summary

Russia has said that the first phase of the military operation in Ukraine has been completed and now Russia has decided to focus only on the Donbass.