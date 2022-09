'युद्ध का युग नहीं है..' पीएम मोदी के यूक्रेन पर दिए गये बयान पर आया रूस का जवाब, G7 को दी चेतावनी

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, सितंबर 24: रूस ने शुक्रवार को बहुत बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि, अगर जी-7 देशों का रूसी तेल पर लगाया गया प्राइस कैप उचित नहीं होगा, तो वो वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति बंद कर देगा। रूस की ये धमकी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर रूस तेल की आपूर्ति वास्तव में बंद करता है, तो कई देश इससे बुरी तरह से प्रभावित होंगे। इसके साथ ही रूस की तरफ से पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच हुई मुलाकात के दौरान पीएम मोदी के 'युद्ध का युग नहीं है' वाले बयान पर भी जवाब आया है।

मोदी सरकार अचानक रूस के खिलाफ क्यों खड़ी हो गई है? किन चिंताओं ने भारत को किया परेशान

English summary

Russia said that, "If we believe that price caps are not fair to us and unacceptable to us, we will cut off the supply of oil to global markets and those countries."