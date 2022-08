भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ, रूस, फ्रांस समेत इन देशों ने दी शुभकामनाएं

International

नई दिल्ली/पेरिस, 15 अगस्त : भारत आज आजादी की 75वीं वर्षगांठ का जश्न मना रहा है। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौवीं बार लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। वहीं, आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर देशवासी गर्व से आजादी का जश्न मना रहे हैं। आज दुनियभर से शुभकामनाएं आ रही हैं। बधाई संदेश देने वालों में फ्रांस, रूस, नेपाल समेत विश्व के कई देश शामिल हैं।

Russian President Vladimir Putin extends his "warmest congratulations on the occasion of the 75th anniversary of India's independence."Russian-Indian relations are developing in the spirit of the special & privileged strategic partnership...," reads his statement