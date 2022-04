अब पाबंदियों से छटपटाने लगा है रूस, भारत को भेजा त्राहिमाम संदेश, इस चीज की मांगी मदद

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 19 अप्रैल: रूस अपने ऊपर लगी चौतरफा पाबंदियों की जाल में घिरता जा रहा है। ऊपर से लॉजिस्टिक की उलझन ने उसकी चिंता और बढ़ा दी है। इसकी वजह से रूस में मेडिकल उपकरण कम पड़ने लगे हैं और अब वह इसके लिए भारत की ओर देखने लगा है। 22 तारीख को इस संबंध में दोनों देशों के मेडिकल उपकरण बनाने वाली कंपनियों के बीच बातचीत होने वाली है, जिसमें रूस के इस संकट के समाधान का कोई उपाय तलाशा जा सकता है। हालांकि, रूस के साथ कारोबारी रिश्ता बढ़ाने में भारत का भी हित छिपा है और इसलिए दोनों के बीच नई जुगलबंदी बनती दिख रही है। उधर इंग्लैंड ने रूस के खिलाफ पाबंदियों को और भी ज्यादा सख्त करने का मिशन शुरू कर दिया है।

English summary

Russia wants to import more medical equipment from India. In this regard, on April 22, there will be talks between the companies making medical equipment of both the countries