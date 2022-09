अगले UK पीएम के रूप में विजेता की घोषणा कैसे की जाएगी? इस बार बकिंघम पैलेस में नहीं होगा कार्यक्रम, जानें वजह

International

oi-Artesh Kumar

लंदन, 3 सितंबर : ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद के विजेता के नाम की घोषणा 5 सिंतबर यानी की सोमवार को की जाएगी। इस दिन दुनिया को पता चल जाएगा कि, बोरिस जॉनसन का अगला उत्तराधिकरी कौन होगा। गौरतलब है कि भारतवंशी ऋषि सुनक फिलहाल इन चुनावों में पीछे चल रहे हैं। लिज ट्रस ने सुनक के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। ऋषि और ट्रस दोनों ने ही टोरी सदस्यों को अपने पक्ष में करने के लिए लुभावने वादे किए। क्योंकि सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाला पार्टी का नेता और ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री बनेगा।

English summary

The process will begin with Johnson making a statement at 10, Downing Street in London on Tuesday. He will then travel to Scotland and to inform the Queen of his resignation. After this, the winner - Sunak or Truss- will meet the Queen and be asked to form a government.