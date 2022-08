लिज़ ट्रस ने सुनक को पछाड़ा! अब भारतवंशी ऋषि ने 'टैक्स' को लेकर खेला 'मास्टरस्ट्रोक'

International

oi-Artesh Kumar

लंदन,1 अगस्त : ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने की रेस में भारतीय मूल के ऋषि सुनक,ब्रिटिश विदेश सचिव लिज़ ट्रस से पिछड़ते जा रहे हैं। एक सर्वेक्षण के मुताबिक, लिज़ ट्रस पीएम की रेस में ऋषि सुनक से आगे निकल चुकी हैं। अगर यह सर्वेक्षण सही है तो ऋषि का ब्रिटेन के पीएम बनने का सपना चकनाचूर हो सकता है। लेकिन खबर है कि, ब्रिटेन के पीएम (Britain PM) पद की दौड़ में पीछे चल रहे ऋषि सनक ने बड़ा दांव चल दिया है। पीएम पद की रेस के बीच उन्होंने 7 साल में इनकम टैक्स में 20 फीसदी कटौती का वादा किया है।

English summary

According to Smarkets, the chances of Liz Truss becoming the next permanent member of the Conservative Party after Johnson are 90.91 per cent whereas Rishi Sunak's chance of becoming the next UK PM has shrunk by 9.09 per cent. on other hand British PM candidate Sunak vows 20% income tax cut by 2029.