भारत के दुश्मन पर भड़के ब्रिटिश पीएम उम्मीदवार ऋषि सुनक, कहा, PM बना, तो उसे छोड़ूंगा नहीं

oi-Abhijat Shekhar

लंदन, जुलाई 25: भारतीय मूल के ब्रिटिश पीएम उम्मीदवार ऋषि सुनक ने चीन को सबसे बड़ा खतरा करार दिया है और उन्होंने कहा है, कि अगर वो ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री बनते हैं, तो वो चीन के खिलाफ काफी ज्यादा सख्त रहेंगे। ऋषि सुनक ने कहा है कि, वैश्विक सुरक्षा के लिए चीन सबसे बड़ा खतरा है और उससे निपटना जरूरी है।

English summary

Rishi Sunak has said that, if he becomes the Prime Minister of Britain, then he will take tough decisions against China.